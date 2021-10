Pierpaolo Petino: “L’USSI chiede l’allargamento a noi giornalisti per la Tribuna stampa del “Maradona” “

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante “Radio Gol”, è intervenuto il giornalista Pierpaolo Petino sul momento del Napoli e su una proposta dell’USSI. “La capienza del 75% allo stadio? Stiamo quasi tornado alla normalità ed è un bene per chi vuole tornare a seguire le squadre. Noi dell’USSI abbiamo mandato un comunicato di poter allargare in Tribuna stampa a noi giornalisti, ma anche in mixed zone nel post partita. Purtroppo le società non sempre effettuano questa apertura, aspetto che noi invece auspichiamo. Spalletti sta dimostrando di essere un allenatore che sa lavorare bene sulla testa dei ragazzi, che in passato hanno mostrato momenti di fragilità. Ospina-Meret? Nelle gerarchie del mister il colombiano avanti rispetto al portiere friulano”.

La Redazione