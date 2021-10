Onana per il dopo Handanovic, ma il Napoli tenta di inserirsi

Andre Onana, portiere camerunese, non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2022 con l’Ajax, e potrà firmare con i nerazzurri dell’ Inter che lo hanno scelto quale sostituto di Handanovic. L’affare, comunque, non può però ancora dirsi definitivamente concluso, perché dalla Spagna si dice che l’estremo tornerebbe volentieri a Barcellona, dove ha mosso i primi passi da giovane portiere. La partita è talmente aperta – sottolinea invece Tuttosport – che non è neanche escluso un inserimento del Napoli, che ha già chiesto informazioni per il dopo-Ospina. Di fronte a queste difficoltà l’Inter potrebbe anticipare l’arrivo di Onana a gennaio, ma ciò comporterebbe il versamento di un indennizzo all’Ajax, e rischierebbe di minare la stabilità di uno spogliatoio che considera Handanovic titolarissimo e leader indiscusso.