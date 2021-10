Nandez-Napoli, il Cagliari spara alto, ma tutto dipende dall’esterno destro

In estate Natain Nandez stava per lasciare il Cagliari, aveva un’intesa di massima con l’Inter, tanto che aveva posticipato il rientro in Italia. Le due società non si sono poi messe d’accordo e l’uruguaiano è rimasto in Sardegna. La scorsa settimana il suo agente è tornato alla carica, per la cessione a Gennaio del suo assistito e tra le squadre interessate c’è anche il Napoli. Il club del presidente Giulini però ad oggi non si vuole discostare dai 35 milioni che ha chiesto per Nandez. Anche se c’è la crisi economica nel periodo Covid, il Cagliari non vuole cedere a cifre nettamente più basse. La variante impazzita però potrebbe essere l’umore del ragazzo che se dovesse avere i classici mal di pancia, allora potrebbero cambiare le cose.

Fonte: Giuseppe Amisani Corriere dello Sport