Mandato, agente: “La Coppa d’Africa un danno per il Napoli ed altri club”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Tommaso Mandato, agente: “Campus 3S? L’obiettivo principale rimane la prevenzione. In questo periodo, specie per via dell’effetto pandemico, si è fermata quest’attività. Oggi abbiamo fortuna di tornare in piazza e ne siamo contenti. Stasera ci sarà un ricco spettacolo, se il tempo ci sostiene ci sarà grande affluenza. Il Napoli nei primi anni ci ha supportato, la visibilità del calcio Napoli ovviamente è notevole.