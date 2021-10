La C rosa ai nastri di partenza con due nuovi palloni

A tre giorni al via del campionato, la Serie C femminile corre veloce come il suo pallone ufficiale Nike, svelato ieri dalla Lega Nazionale Dilettanti, in collaborazione con GTZ Distribution, nel nuovo store romano dell’Officina dello Sport all’interno del circolo Aquaniene. Dopo la Serie D e le competizioni dilettantistiche regionali di vertice, anche la terza serie femminile italiana ha il suo modello prodotto dal brand statunitense nelle versioni gara e allenamento personalizzate col logo della C. Tanti ospiti presenti all’evento, con una buona rappresentanza di calciatrici e dirigenti delle società laziali partecipanti al campionato quali Aprilia Racing, Grifone Gialloverde, Res Women, Roma XIV Decimoquarto, Rever Roma e Trastevere. Ad accogliere tutti il presidente LND Cosimo Sibilia, insieme al vicario Ettore Pellizzari e al segretario del Dipartimento Calcio Femminile Patrizia Cottini: «Se il calcio femminile gode di tutta questa attenzione è anche grazie a noi che ci abbiamo sempre creduto. L’obiettivo della LND è permettere al movimento di continuare a crescere attraverso idee precise, penso ad esempio alla nuova selezione U. 20 per la valorizzazione dei migliori talenti della C o all’introduzione del primo torneo eSports dedicato, ma anche grazie a partner come GTZ e Nike. Chiudo ringraziando società e ragazze per aver saputo resistere ad un anno e mezzo davvero complicato per lo sport, noi saremo sempre pronti ad ascoltare le loro esigenze».

Fonte: CdS