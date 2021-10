Inter-Juventus, ecco quando si giocherà la Supercoppa Italiana

Anche se la Lega Serie A non ne ha ancora ufficializzato la data, la Supercoppa Italiana fra Inter e Juventus, che si giocherà in Arabia Saudita, pare abbia già una data. “La Lega Serie A non ha infatti ancora dato comunicazioni ufficiali, ma l’Autorità del turismo saudita, pubblicando il programma dei prossimi eventi, ha indicato la data nel 22 dicembre. Questo farà sì che i match di Inter e Juventus nella giornata di campionato prevista per quel giorno, quello dei nerazzurri contro il Torino e quello dei bianconeri con il Cagliari, saranno rinviati a data da destinarsi”.