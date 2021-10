Il Sindaco Manfredi: “Per il Maradona occorre guardare al Bernabeu”

E’ stato eletto Sindaco di Napoli da poco più di 48 ore, Gaetano Manfredi. Sa bene quanto il calcio sia importante per la città e quanto lo sia il Napoli. Nonostante lui prediliga un’altra maglia, una calcisticamente “indigesta” per il popolo di fede azzurra. Interviene a Radio Punto Nuovo e si riscopre quasi portafortuna.

Un tifoso della Juve che porta fortuna al Napoli per lo scudetto? «Sarebbe la mia più grande gioia perché produrrebbe successo per la città». Parola da Primo Cittadino. «La politica non si fa sulla fede calcistica e i cittadini me lo hanno dimostrato con i voti. Comunque, andrò allo stadio per il prossimo Napoli-Juve». Arrivederci al campionato che sarà, allora. Mentre con De Laurentiis l’appuntamento è più vicino: «Anche lui come me ritiene che lo stadio Maradona debba vivere l’intera settimana con tanto di museo e altre attrattive: bisogna guardare al Bernabeu di Madrid e agli stadi delle grandi città europee, non accontentarsi delle piccole cose provinciali».

CdS