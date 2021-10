A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore sportivo: “Di Lorenzo quando fa una partita da 6 per l’opinione pubblica è una catastrofe perché è abituato ad uno standard elevato. Molti giornalisti dovrebbero andare a Coverciano così quando fanno le pagelle hanno una competenza tale da poter giudicare. Di Lorenzo ieri era sempre in inferiorità ma non ci fasciamo la testa per questi giudizi.”

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: Radio Punto Nuovo