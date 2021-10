E’ Mertens l’asso nella manica di Spalletti. Vice Osi e chioccia

La buona notizia per il Napoli – magari meno per lui – è che il ct della nazionale belga, Martinez, non lo ha convocato per la Final Four di Nations League: è reduce da un lungo periodo di pausa e non è in condizione, e anzi proprio in quest’ottica la sosta può essere considerata benedetta. Già. Per il presente, e dunque in vista delle prossime partite con il Toro, il Legia e la Roma, e soprattutto per il futuro. Un’ombra che aleggia sull’umore di una squadra prima e imbattuta in campionato: dopo Natale, infatti, anche Osimhen volerà in Africa per la coppa, e ciò significa che il peso dell’attacco dovrebbe ricadere come spesso è accaduto sulle spalle di Mertens. Dubbi? Beh, Osi è devastante e anche impressionante, ma Dries è pur sempre il principe azzurro del gol. L’uomo dei record. Magari della provvidenza.

Fonte: F. Mandarini (Cds)