De Maggio: “Nandez vuole lasciare il Cagliari: il Napoli è alla finestra”

Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, programma in onda su Kiss Kiss Napoli proiettandosi già alla prossima sessione di calciomercato, quella in programma a gennaio: “Attenzione che qualcosa già si sta muovendo. Nandez pare voglia lasciare il Cagliari e potrebbe lasciare la Sardegna nei prossimi mesi. Una società importante come il Napoli, quando si liberà un giocatore simile, non può che stare alla finestra. Per quello che concerne il portiere, il Napoli ha messo nel mirino Onana. Il giocatore di proprietà dell’Ajax, nazionale del Camerun, approderebbe in Campania al posto di David Ospina. Ieri ho visto un calciatore impressionante, un giovanissimo che è destinato a fare una carriera importante: mi riferisco a Yéremi Pino, giocatore davvero fantastico”.