De Laurentiis ci sta lavorando, ma i tre “vogliono” la Coppa D’ Africa

Il problema sorgerà a gennaio, ma comincia a farsi sentire. La spina dorsale del Napoli è totalmente africana e, di conseguenza, la Coppa D’ Africa che terrà lontani dalla maglia azzurra, Koulibaly, Anguissa ed Osimhen, viene vista come una spada di Damocle. Il Napoli è primo, ha trovato la quadra, ma riuscirà a sopperire a questa mancanza notevole? De Laurentiis si sta segretamente adoperando, scrive il quotidiano Tuttosport, affinché si possa evitare una “sottrazione tecnica”, ma il patron del Napoli potrebbe anche scontrarsi con la ferrea volontà dei singoli calciatori. Per gli africani, infatti, è un motivo di onore giocare per la propria nazione. Bisognerà dunque rassegnarsi all’idea di perderli e lavorare sul resto del gruppo per continuare a essere competitivi.