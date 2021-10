D. Di Michele, ex calciatore: “Gli azzurri giocano un gran calcio”

Su 1 Station Radio, è intervenuto David Di Michele, ex calciatore, fra le tante, di Torino e Salernitana: “Credo che la Salernitana sia una squadra abbastanza ostica. L’ho vista in più occasioni, chi gioca contro la Salernitana fa fatica, non gioca a calcio. I granata però non riescono ad esporsi, quando si trovano in situazione di svantaggio non riescono a recuperare. Devono essere bravi a risalire nel più breve tempo possibile, ma sono fiducioso per una salvezza da giocarsi fino alla fine”.