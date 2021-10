D. Di Michele, ex calciatore: “E’ uno di quelli che con Spalletti fa la differenza”

Su 1 Station Radio, è intervenuto David Di Michele, ex calciatore, fra le tante, di Torino e Salernitana: “Un pensiero su alcuni calciatori del Napoli: “Dries Mertens è uno di quelli che con Spalletti può fare la differenza. Luciano ha a sua disposizione un grandissimo parco attaccanti, quando ritornerà Mertens al 100% avrà grandi grattacapi. Anguissa? In Inghilterra ha fratto intravedere qualcosa. Poi ci vuole coraggio a portarlo in Italia e scommetterci, il Napoli l’ha fatto e sono stati molto bravi. Non è il primo talento che la SSC Napoli scova. Oggi siamo tutti increduli e dobbiamo tutti ricrederci su questo ragazzo dopo un primo scetticismo. Il dubbio probabilmente era sulla questione tattica, in Premier sono molti più fisici e trascurano la tattica. Anguissa invece è stato bravo a farsi spiegare tutto ed a calarsi immediatamente nella Serie A. Lorenzo Insigne? Il discorso è molto semplice: vorrebbe restare a Napoli e diventare la bandiera di questa squadra. Ad oggi non sta guardando al futuro, sta guardando al presente e questo gli fa grande onore. La società dovrebbe andargli incontro”.

Fonte: 1 Station Radio