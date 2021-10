Calciomercato – Nandez scontento, azzurri interessati. Ostacolo clausola

Calciomercato: Tengono banco in casa Cagliari i dubbi sul futuro di Nahitan Nandez, che dopo essere rimasto in estate nonostante qualche mal di pancia manifestato prima della chiusura del mercato, a gennaio potrebbe di nuovo tentare di cambiare aria. Il centrocampista vuole fare un salto di qualità nella propria carriera, ma difficilmente, nel caso in cui i sardi dovessero trovarsi ancora in cattive acque; il presidente Giulini darebbe il via libera al suo addio. In ogni caso il prezzo richiesto non sarebbe di troppo inferiore ai 35 milioni della clausola, con il Napoli, interessato. Il problema potrebbe riguardare lo stato d’animo del calciatore. Per il momento ha prevalso la sua professionalità, ma il rischio è che il mal di pancia torni a fare capolino e a condizionare le sue prestazioni.

Fonte: Tuttomercatoweb.com