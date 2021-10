Urbano Cairo, presidente del Torino, ai margini del Festival dello Sport, ha parlato ai giornalisti, soffermandosi in particolare sul problema del razzismo negli stadi. “Non ero in Assemblea di Lega, stavo venendo qua. Se ne è parlato in modo forte, non è una cosa tollerabile a nessun livello. Appartiene alla preistoria, non esiste, si prenderanno delle misure. Non so quali perché non ero presente ma qualcosa di importante verrà fatto. Ci sarà tolleranza zero”.