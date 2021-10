[Video] Lozano assalito dai tifosi in Messico: il Chucky torna con la sua nazionale

È arrivato in queste ore a Città del Messico Hirving Lozano, l’attaccante del Napoli che ha lasciato l’Italia per raggiungere la Nazionale di Martino per due impegni in vista del Mondiale. All’arrivo in aeroporto, l’esterno azzurro è stato assalito dai suoi tifosi che lo aspettavano in aeroporto: selfie, foto e autografi sulle maglie del Napoli arrivate sino in Messico, la grande attesa dopo l’infortunio dello scorso agosto che aveva messo in pericolo, proprio in nazionale, la carriera del Chucky. Fonte: mattino.it

https://twitter.com/i/status/1445211924703047681