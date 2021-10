Turn over? Spalletti le rivoluzioni le fa in campo

Spalletti non aspetta che il turnover diventi un esercizio classico tra un appuntamento e l’altro: in nove gare, ha effettuato 43 cambi su 45 disponibili, ha concesso minuti a chi ne voleva e ne ha tolti a quelli che andavano risparmiati. Interventi in diretta, live, con il Napoli-1 che quando serve, si sposta e fa spazio al Napoli-2. Un calcio nuovo, che ha incontrato dopo il personale biennio in isolamento: ma adesso sta per imbattersi in una situazione egualmente insolita, potrà affrontare le settimane che affogano tra una partita ogni quattro giorni, rispolverando Mertens e quindi riappropriandosi di quei 135 gol che non ha mai potuto avere; ha appena rivisto Demme che nel caos del centrocampo può mettere ordine e far respirare. Ci sono altri otto mesi davanti a sé, il campo è largo, le opportunità si moltiplicheranno e la panchina si è improvvisamente allargata: Spalletti osserva lateralmente…

Fonte: A. Giordano (CdS)