Stasera per Insigne c’è un traguardo da festeggiare magari col gol

Stasera Insigne sogna di vivere un’altra bella serata con la maglia azzurra della Nazionale: alla Spagna fece gol in un’amichevole del 2016 a Udine che finì 1-1. Il numero 10 dell’Italia di Mancini è quello che accende la fantasia del tridente offensivo dove è sicura stasera anche la presenza di Chiesa dal primo minuto. Lorenzo è uno dei più esperti in Nazionale, è arrivato a quota 49 nella sfida di qualificazioni mondiali contro la Svizzera e stasera toccherà quota 50. Dieci i gol messi a segno con l’Italia, l’ultimo nei quarti di finale agli Europei contro il Belgio, il tiro a giro perfetto nell’angolo più lontano, una delle reti più belle di tutta la rassegna continentale (Belgio che giocherà domani a Torino l’altra semifinale di Nations League contro la Francia).

Carico per il primo posto in classifica del Napoli, concentratissimo ora con l’Italia di Mancini e con la speranza di poter firmare un’altra pagina da ricordare con la Nazionale: Insigne ha cominciato bene la stagione ed è atteso stasera a un’altra prova importante, la previsione della vigilia è che possa giocare nel match del Meazza al centro del tridente di Mancini. Lorenzo è fondamentale sia per il Napoli che per la Nazionale non solo per lo spessore tecnico e per le sue giocate di qualità ma anche per l’equilibrio che riesce sempre a garantire alla squadra con i suoi continui recuperi in fase difensiva. Con la Spagna un altro appuntamento di grande prestigio per Lorenzo con la maglia azzurra della Nazionale.

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: Il Mattino