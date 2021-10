La sosta per gli impegni dei nazionali, potrebbero indurre al tecnico del Napoli Luciano Spalletti di far disputare un altro test amichevoli. In occasione della prima pausa gli azzurri persero per 1-5 contro il Benevento e in quella circostanza la squadra non diede le risposte che voleva il mister. L’eventuale amichevole potrebbe avere lo scopo di testare le condizioni di: Ghoulam, Demme e Mertens, in vista delle prossime gare tra campionato ed Europa League.

Fonte: Repubblica