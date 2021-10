SKY – Proposta vera ed in linea per Insigne, ci si rivede tra 20 giorni

Qualche giorno fa Aurelio De Laurentiis ed il procuratore di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, si sono incontrati. Un colloquio “introduttivo” e assolutamente non velato dal rancore a cui qualcuno faceva riferimento. Ai microfoni di Sky Sport24 il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, è tornato sull’ argomento ed ha aggiunto alcune informazioni in merito: “Una settimana fa il Napoli ha fatto una vera offerta per il rinnovo di Insigne. Si tratta di una proposta importante, in linea con lo stipendio attuale. Ci sarà un nuovo incontro con l’agente Pisacane forse a Roma tra 15-20 giorni. Non penso sia una questione di soldi, ma di rapporti“.