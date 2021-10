Sibilia (LND): “Riparte il calcio giovanile, quello dilettantistico e riparte il Paese”

Cosimo Sibilia, Presidente Lega Nazionale Dilettanti (LND), ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “Noi lavoratori sportivi siamo una componente importante, la più importante dal punto di vista numerico, e paghiamo somme importanti. Siamo un’azienda e vogliamo essere trattati al meglio, aspettandoci dei risultati strutturali nel prossimo passaggio, quello parlamentare. Abbiamo fatto riflettere anche lo staff del Ministro e ora avremo la possibilità di discuterne e con persone che sanno di cosa stiamo parlando. Siamo ai primi passi, all’embrione della valutazione ma per evitare danni abbiamo organizzato quest’incontro. Riparte il calcio giovanile, quello dilettantistico e riparte il Paese. Riavere il pubblico è uno spettacolo completo, sia dal punto di vista dell’emozione di questo sport ma anche economico per dare un piccolo sostegno alle società. Questo è necessario per far andare avanti le società della Lega Dilettanti. L’episodio di quel pugno all’arbitro? Sono stati presi provvedimenti disciplinari e si è dimesso dalla carica”.