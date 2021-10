Si ferma Ounas: tre settimane out, l’algerino benedirà la sosta

A pensarci bene, Adam Ounas finirà per benedire questa sosta, che finisce per diventare una sua «alleata» e lo aiuterà ad accumulare meno tensione: a Firenze, all’ultimo momento, si è dovuto tirare fuori e quando ha scoperto che gli esami strumentali erano stati, per così dire, severi, s’è potuto persino permettere di prenderla con filosofia. «Distrazione di primo grado al retto femorale destro», che non è una semplice scocciatura, perché ti elimina dal gioco e ti inviata anche ad andarci cauto: in casi del genere, servono tre o quattro settimane, e per non rischiare la seconda ipotesi si lascia preferire alla prima, ma almeno una se ne sta andando in fretta, non sottrarrà nulla, e le altre, pazienza, sono i rischi del mestiere.

Fonte: A. Giordano (CdS)