Scarlato, ex Napoli: “Napoli? Anguissa ha aggiunto ciò che mancava”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Gennaro Scarlato, responsabile settore giovanile Benevento ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Torino, ecco le sue parole: “Al giorno d’oggi, se parliamo ancora di episodi di stampo razzista, significa che siamo ancora all’età della pietra. Credo sia da stupidi, ma probabilmente è un qualcosa legato ad un risultato negativo: prendersela con l’avversario perché la propria squadra esce sconfitta dal campo. Il paese, poi, si indigna anche, mentre, quando noi del sud andiamo al nord siamo ancora dipinti come terroni. È tutto assurdo. Torino? Juric è l’allenatore giusto per la piazza granata. Fanno dell’agonismo il loro punto di forza e hanno preso proprio un tecnico con un carattere forte. L’ex Verona riesce sempre ad inculcare i suoi principi, anche se non è semplice assimilare subito quel tipo di gioco. Napoli? La società ha fatto un acquisto importante: Luciano Spalletti. Quest’ultimo è abituato a certe piazze, giocatori, ha esperienza e i risultati stanno pagando. Percepisco un ambiente diverso, mi sembra di rivedere la squadra di Maurizio Sarri, quando in campo si notava una certa supremazia degli azzurri. Spalletti ha trasmesso tranquillità e i partenopei hanno imparato a saper gestire i momenti complicati, come accaduto a Firenze. Avevano bisogno di un uomo così, poi l’ingresso di Anguissa ha aggiunto ciò che mancava. La squadra partenopea può fare anche meglio di quella di Sarri, vincere lo Scudetto. Ha tutte le carte in regola per puntare a quell’obiettivo, e determinate situazioni favoriscono l’ambiente. I momenti negativi arriveranno, e per poter vincere il campionato, bisognerà superarli da squadra vera. Il punto di forza del Napoli è la rosa, non è stato ceduto nessuno e quando punti a qualcosa di importante lo zoccolo duro è fondamentale”.