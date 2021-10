Rrahmani e Fabian sono gli innovatori del primo bimestre di Lucio

Amir Rrahmani un anno fa è rimasto per 14 occasioni in panchina, ha buttato (3′) con il Cagliari, ha avuto il piacere di sentirsi titolare a Udine, alla 17esima, dove è durato solo 45′, il tempo di un errore: adesso è il titolare da quattro gare, ci ha infilato persino due gol, e ha costretto Manolas, mister 36 milioni, in panchina. Spalletti non guarda indietro: Lobotka con i suoi 517′ in un anno intero non gli instillato dubbi, semmai glieli ha tolti, e in due gare si è preso 180′. Poi l’ha eliminato l’infortunio. Fabian Ruiz è l’innovazione del bimestre, playmaker del 4-3-3 o regista/mediano nel 4-2-3-1 e poi anche incursore nel finale, a Firenze, per un po’, stando dietro le punte e rispolverando antiche abitudini.

Fonte: A. Giordano (CdS)