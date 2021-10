Quanto vale il Napoli dei record? Ecco quanto guadagnerebbe ADL

Il post-covid sarà un momento delicato da gestire per i maggiori club europei di calcio: conti, ingaggi, sponsorizzazioni e diritti tv ormai sono il primo pensiero di ogni società in giro per il continente e non ne è esente il Napoli di De Laurentiis, che nell’ultima estate di mercato ha provato – ma senza troppo successo – ad abbassare quel monte ingaggi che si aggira sui 100 milioni di euro per dare una mano alle casse di un club che da ormai tre stagioni non vede gli introiti importanti della Champions League.Il post-covid sarà un momento delicato da gestire per i maggiori club europei di calcio: conti, ingaggi, sponsorizzazioni e diritti tv ormai sono il primo pensiero di ogni società in giro per il continente e non ne è esente il Napoli di De Laurentiis, che nell’ultima estate di mercato ha provato – ma senza troppo successo – ad abbassare quel monte ingaggi che si aggira sui 100 milioni di euro per dare una mano alle casse di un club che da ormai tre stagioni non vede gli introiti importanti della Champions League.

Ma quanto guadagnerebbe De Laurentiis se decidesse domattina di vendere tutti i calciatori presenti oggi nella rosa di Luciano Spalletti? A darci una risposta ci ha pensato il Cies Football Observatory nell’ultimo studio settimanale: la cifra è di 387 milioni di euro per Osimhen e compagni, appena fuori dalla Top 20 dei club con la rosa più costosa. Gli azzurri, al 21° posto, sono il quarto club italiano nella speciale classifica: la Juventus è all’11° posto (618 milioni), seguita da Inter (469 milioni) e Milan (434). Poi la Roma al 20° posto (415 milioni). Fonte: mattino.it