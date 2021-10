NATIONS LEAGUE – Italia-Spagna, formazioni ufficiali. Mancini ha scelto il tridente offensivo

Questa sera allo stadio “Giuseppe Meazza”, fischio d’inizio alle ore 20,45, l’Italia affronterà la Spagna per la prima semifinale di Nations League. Il c.t. Mancini manda in campo Bastoni al posto di Chiellini, mentre in attacco spazio a Chiesa, Bernardeschi e Insigne. Per gli iberici tutto su Sarabia con Ferran Torres e Oryazabal.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Bernardeschi, Insigne C.t. Mancini

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Ferran Torres, Oyarzabal, Sarabia C.t. Luis Enrique

A cura di Alessandro Sacco