NATIONS LEAGUE – Italia-Spagna 1-2, termina la striscia degli azzurri. Insigne e Di Lorenzo poco brillanti

Questa sera al “Giuseppe Meazza” si è giocata la prima semifinale tra l’Italia e la Spagna in un clima non bello, fischi all’inno degli ospiti e poi a Donnarumma ex Milan. Gli azzurri partono forte e vanno al tiro con Chiesa, parata di Unai Simon. Gli ospiti però pressano tanto e giocano sulle fasce dove Di Lorenzo soffre Oryazabal. Il vantaggio arriva, cross del giocatore della Real Sociedad e con la punta del piede segna Ferran Torres. La gara però resta incerta la squadra di Mancini va vicina al gol, prima con il palo di Bernardeschi, ma soprattutto con Insigne. Il capitano del Napoli, sul cross di Emerson Palmieri, da pochi passi, manda sul fondo. Nel finale di primo tempo doppio giallo a Bonucci, ingenuo per la gomitata, e nel recupero arriva la seconda rete di Ferran Torres di testa. Nella ripresa il lungo possesso palla degli ospiti portano solo ad una palla gol con Marcos Alonso e parata di Donnarumma. L’Italia però ha un sussulto con Pellegrini che segna dopo una sgroppata di Chiesa. Sconfitta che arriva dopo 37 risultati utili di fila, ma fa capire che la condizione della Spagna era meglio e la tecnica ha fatto la differenza. Domenica finale 3/4 posto contro la perdente di Belgio-Francia.

Factory della Comunicazione

Italia-Spagna 1-2

Italia (4-3-3): Donnarumma 6; Di Lorenzo 5,5, Bonucci 4,5, Bastoni 5,5, Emerson 6; Verratti 5 (13′ st Locatelli 6), Jorginho 5,5 (19′ st Pellegrini 6,5), Barella 5 (27′ st Calabria 6); Chiesa 6,5, Bernardeschi 5,5 (1′ st Chiellini 6,5), Insigne 5 (13′ st Kean 5).

Ct: Mancini 6

Spagna (4-3-3): Simon 6; Azpilicueta 6, Laporte 6, P. Torres 6, Alonso 6,5; Koke 6 (30′ st Merino 6), Busquets 7, Gavi 6,5 (39′ st Sergi Roberto sv); Oyarzabal 7, Sarabia 6,5 (30′ st Gil 6), F. Torres 7,5 (4′ st Pino 5,5);

Ct: Luis Enrique 7

Arbitro: Karasev

Marcatori: 17′ e 45’+1 F. Torres (S), 38′ st Pellegrini (I)

Ammoniti: Sarabia (S), Azpilicueta (S), Pino (S), Locatelli (I), Oyarzabal (S)

Espulsi: Bonucci (I, somma di ammonizioni)

A cura di Alessandro Sacco