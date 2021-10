Nations League: Insigne come falso nueve, come agli Europei

Nations League: sempre più maturo, sempre più affidabile, una garanzia ancheoltre che nelstasera dovrebbe giocare da falso nove, un’idea concreta di Mancini per sostituire l’indisponibile(assente per infortunio anche, l’altro centravanti azzurro agli). Ne ha parlato il ct azzurro nella conferenza stampa di presentazione inserendolo tra le possibili opzioni; insieme ai centravanti di ruolo, e all’altra soluzione da falso nove che può esserequesto ruolo l’ha già ricoperto in qualche spezzone di partita con, venne impiegato in quella posizione per 25 minuti proprio contro laNella semifinale degli, dal quarto d’ora del secondo tempo appena entròal posto di. E anche partendo da esterno sinistro si accentra e in particolari momenti si scambia di posizione con la punta centrale. Un ruolo, quello di, nella Nations League, che può ricoprire e lo ha già fatto anche neldigiocando in quella posizione alcontro ilquando mancavaper squalifica.