Nations League – [Formazioni] Italia/Spagna, Insigne “falso nueve”. Per gli iberici spazio a Oryarzabal

Questa sera allo stadio “Giuseppe Meazza”, fischio d’inizio ore 0,45, si giocherà la prima semifinale tra l’Italia e la Spagna di Nations League. Per il c.t. Roberto Mancini c’è da scegliere il ruolo di attaccante, visto gli infortuni di Immobile e Belotti. La scelta ricadrà probabilmente su Lorenzo Insigne come falso nueve. Ai suoi lati Chiesa e Pellegrini. A destra in difesa Di Lorenzo del Napoli, mentre a sinistra Emerson Palmieri. A centrocampo infine Jorginho, Verratti e Barella. Per gli iberici spazio al tridente Oryarzabal, Ferran Torres e Fornals.