Manfredi, neo Sindaco: “Il Napoli è una risorsa, investire sulla squadra è investire sulla città”

A Radio Kiss Kiss, il neo Sindaco della città di Napoli, Gaetano Manfredi, tra le altre cose ha parlato anche di sport, De Laurentiis e Napoli. “Non ho ancora scelto l’assessore allo sport, ma posso dire che per noi sarà molto importante e che dedicheremo molto tempo al lavoro e allo sport, appunto. Ho sentito De Laurentiis, sia prima che dopo la mia elezione, il Napoli è una grossa risorsa per la città, ha tifosi ovunque, investire sulla squadra è come investire sulla città stessa. sarei contentissimo di uno scudetto al Napoli, Napoli lo merita così come sarebbe straordinaria la Coppa Maradona e che si tenesse a Napoli. Maradona è un patrimonio mondiale e Napoli sarebbe il posto ideale per disputare questa Coppa”