L’organizzatore delle partite dell’Argentina: «Super sfida a Napoli? Il Maradona luogo straordinario»

Proseguono i colloqui tra Uefa e Conmebol, le confederazioni calcistiche d’Europa e del Sud America, per l’organizzazione della super sfida tra Italia e Argentina nella prossima estate per celebrare la conquista dell’Europeo e della Copa America, avvenuta nello stesso giorno, l’11 luglio. Londra, Wembley, è la prima ipotesi avanzata dai dirigenti. Ma la sede naturale sarebbe Napoli, quello stadio dedicato dieci mesi fa a Maradona, il Campione che ha unito due popoli. «La prima Coppa in palio tra le vincitrici delle due competizioni sarà giocata da Italia e Argentina e allora è impossibile non pensare a Maradona e a Napoli, che sarebbe uno straordinario scenario. È una sfida che può essere considerata la finale anticipaya di un Mondiale», spiega il manager Guillermo Tofoni, che da 15 anni organizza le partite della Seleccion argentina: cominciò nel 2006 con una partita premondiale all’Arechi di Salerno.



Fonte: Il Mattino