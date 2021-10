Le date di rientro dei nazionali anticipate rispetto all’ultima volta

La ripresa, considerate le circostanze, è prevista per oggi, quando al Napoli Konami Training Center Spalletti comincerà a lasciarsi la Fiorentina alle spalle per pensare al Torino: gliene mancheranno una dozzina – ai quali dovrà chiaramente aggiungere Ounas – e ricorrerà a qualche Primavera per allestire partitine utili a ripetere concetti di gioco che conviene non dimenticare. Però, rispetto all’ultima pausa, gli andrà già meglio: gli aerei che gli restituiranno la squadra per la sfida di domenica 17 ottobre sono annunciati in arrivo con un apprezzabile anticipo, Osimhen, Elmas saranno a Castel Volturno il 12; Lozano, Anguissa, Rrahmani, Zielinski e Koulibaly il 13 e soltanto Ospina, come accadde con la Juventus, atterrerà a ridosso del fischio d’inizio. Ma stavolta c’è Meret, lui arriverà prima.

Fonte: A. Giordano (CdS)