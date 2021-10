Insulti a Koulibaly – Identificazione di un tifoso in particolare

Ieri, in merito a quanto accaduto a Firenze con gli insulti razzisti a Koulibaly, il Giudice Sportivo non si è espresso. Attende l’esito dell’ indagine della Procura Federale che intanto va avanti. Il CdS scrive: “Si stanno comparando con attenzione ad ogni minimo particolare le immagini delle telecamere a circuito chiuso dello stadio con quelle fornite dagli organi televisivi. I volti saranno ‘matchati’, comparati e sovrapposti anche con quelli immortalati dagli occhi elettronici ai tornelli, che permettono di osservare a distanza ravvicinata anche l’abbigliamento della persona che li attraversa. L’ulteriore incrocio coi biglietti nominativi, come spiegano dalla Questura, dovrebbe portare a dare un volto alla voce (o alle voci) che hanno macchiato la serata del Franchi”. La GdS aggiunge: “Dalle prime indicazioni si dovrebbe trattare di un tifoso in particolare e si stanno vagliando le immagini per procedere all’identificazione”.