Filardi, ex Napoli: “Il Napoli è una squadra che sa soffrire”

Massimo Filardi, ex calciatore del Napoli, è intervenuto su Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “I numeri non mentono mai, il Napoli mi ha impressionato molto a Firenze perchè ha messo il cuore oltre l’ostacolo. Questo mi fa stare tranquillo, al di là dei numeri. Se non hai questa dote, alla lunga qualcosa perdi per strada. L’importante è restare coi piedi per terra, il Napoli è una squadra che sa soffrire. La Fiorentina ha avuto dei ritmi altissimi nel primo tempo, poi è uscito fuori il gruppo e mi ha fatto molto piacere. L’aspetto caratteriale è molto importante, non c’è solo l’aspetto tattico. Mario Rui? C’era anche nell’anno dei 91 punti, non ho mai avuto dubbi su di lui. Mi preoccuperei se non ci fosse Mario Rui, il ragazzo deve capire che è talmente importante che non deve farsi buttare fuori. E’ un punto fondamentale per la squadra”.