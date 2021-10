Fabian Ruiz diviso a metà, niente Italia-Spagna: farà il tifo anche per i napoletani

La guarderà dalla tv. Italia-Spagna sarebbe stata la sua partita, quella di Fabian Ruiz, ma il centrocampista del Napoli non è stato convocato da Luis Enrique per le gare della Nations League. Una bella beffa per lui che proprio in questo inizio di campionato è stato tra i più positivi. Non solo i gol (già due), ma una prestazione dopo l’altra in crescendo. Merito certamente di Spalletti e dell’arrivo di Anguissa che al suo fianco sta facendo da diga, ma soprattutto merito di Fabian che sembra un giocatore trasformato. Non solo fase offensiva, tra inserimenti e tiri dalla distanza, ma anche assist, e lavoro sporco: tutto quello che era mancato all’appello nelle stagioni passate. Non è bastato, però. Luis Enrique lo ha lasciato a casa e adesso Fabian farà il tifo dal divano. Col cuore un po’ diviso, perché da una parte ci sarà la sua nazionale, la sua Spagna, e dall’altra gli amici del Napoli: Insigne e Di Lorenzo (con Meret in panchina). Insomma, cuore a metà ma testa ben salda sul futuro prossimo che si chiama Torino. Metterà a frutto queste settimane per lavorare e farsi trovare pronto alla ripresa del campionato: per allungare la striscia di vittorie del Napoli e confermare l’ottimo stato di forma. Solo così potrà davvero convincere Luis Enrique a riportarlo in nazionale. fonte: mattino.it