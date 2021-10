CALCIO FEMMINILE – Decise le date e gli orari di Sampdoria-Pomigliano e Inter-A.s. Roma

In attesa della sesta giornata del campionato femminile, sono state fissate le date e gli orari dei recuperi di Sampdoria-Pomigliano e Inter-A.s. Roma. La prima sfida, sospesa al minuto 32 per maltempo sullo 0-0, verrà giocata giovedì 14 Ottobre alle ore 12,00. La seconda sfida non si disputò per i casi Covid nelle nerazzurre, si giocherà 16 Ottobre ore 14,30 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni.

Fonte: lfootball.it