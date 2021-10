ADL non dimentica l’ammutinamento: dopo Allan ed Hysaj, Maksimovic

Quella notte, quella di Napoli-Salisburgo del 5 novembre 2019, continua ad avere strascichi. Stavolta è toccato a Nikola Maksimovic a vedersi chiamato dal Napoli in un collegio arbitrale. Prima di lui Allan ed Elseid Hysaj. In ballo il 25% di una mensilità e una decisione che potrà fare giurisprudenza. A rischio potrebbero già sentirsi Ospina, Insigne e Mertens, che hanno il contratto in scadenza nel 2022. De Laurentiis può portare i calciatori in arbitrato fin quando un collegio arbitrale lo riterrà ammissibile: l’orientamento è quello, però, di non far trascorrere più di 5 anni. Oltre all’arbitrato, c’è soprattutto la causa civile a tenere banco. Il club ha a disposizione per portare in Tribunale un suo tesserato o ex tesserato fino a dieci anni di tempo, fino al 2029. E in questo caso c’è in gioco anche un’intera annualità. Milik e Callejon hanno trovato un compromesso e per questo motivo non è scattato alcun provvedimento nei loro confronti. Non è andata così con Allan, menzionato dai documenti depositati dal Napoli come uno dei capi dell’ammutinamento, per Hysaj e Maksimovic.

Il Mattino