L’esterno del Napoli, Matteo Politano ha cambiato agente, come riporta Nicolò Schira sul suo profilo Twitter: “Cambio di agente per Matteo Politano: l’esterno offensivo del Napoli– dopo l’addio allo storico manager Davide Lippi– era corteggiato da tanti procuratori e ha scelto in queste ore come nuovo rappresentante Mario Giuffredi”