Tennis Napoli Cup by Arnone, volano agli ottavi Arnaldi, Brancaccio e Moroni

Tennis Napoli Cup by Arnone. Volano agli ottavi gli italiani Brancaccio, Moroni e il next gen Arnaldi. L’esordio del numero 1 Travaglia rimandato a domani per la pioggia. Il next gen azzurro Matteo Arnaldi avanza agli ottavi della Tennis Napoli Cup by Arnone. Gioca una partita volitiva e di valore contro l’esperto Alessandro Giannessi, sotto lo sguardo attento del capitano di Coppa Davis Filippo Volandri e del coach federale e responsabile

degli over 18, Umberto Rianna. Sul punteggio di 6-2 per Giannessi nel primo parziale e di 3-1 per l’azzurrino ventenne nel secondo set, proprio Giannessi si è dovuto ritirare per un problema al gomito

destro. Arnaldi continua così il bel momento di forma dopo aver vinto la scorsa settimana il Futures di Skopje, in Macedonia del Nord.

Agli ottavi vola anche il torrese Raul Brancaccio, sicuro nel battere il romeno Apostol, 7-6 4-0 e ritiro, dopo aver superato con bravura anche le qualificazioni. E con lui passa il romano Gianluca Moroni, che ha piegato il serbo Zekic 6-1 6-7 6-2. La pioggia ha poi interrotto due dei match più attesi del programma della Tennis Napoli

Cup by Arnone. Si tratta di due derby tutti italiani. Nel primo il napoletano Lorenzo Giustino e Riccardo Bonadio si fermavano sul punteggio 6-3 1-6 all’inizio del terzo set; nel secondo Jacopo Berrettini e Andrea Pellegrino si fermavano invece sul punteggio di 6-2 3-1 per Pellegrino.

Domani terza giornata di gare del main draw con il completamento degli incontri di primo turno della Tennis Napoli Cup by Arnone e con l’atteso esordio del numero 1, l’azzurro Stefano Travaglia, n.89 del mondo questa settimana, contro il turco Kirkin.

Fonte: atptour.com