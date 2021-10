Telefonata di ADL a Koulibaly, il Napoli non esclude l’ipotesi di “fermarsi”

“Non deve esserci mai più spazio per le discriminazioni” ha detto De Laurentiis a Koulibaly nella telefonata intercorsa tra i due dopo i fatti di Firenze. Stando a quanto si legge su La Repubblica se dovessero ripetersi episodi analoghi, il Napoli non esclude l’ipotesi di potersi fermare in blocco e smettere di giocare per protesta nei confronti di chi offende a sfondo razziale i propri giocatori. Un gesto “estremo” ma che potrebbe aprire una discussione ancor più approfondita su un tema che anima i nostri stadi. Dall’inizio della stagione altri due episodi gravi: le offese a Maignan all’Allianz Stadium contro la Juventus e quelli contro Vlahovic a Bergamo nella partita tra i viola e l’Atalanta.