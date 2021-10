Sono due le inchieste aperte per i “fattacci” di Firenze

Così si legge sul Corriere dello sport:

L’INCHIESTA ORDINARIA. La Digos di Firenze è al lavoro per identificare i responsabili. Sotto la lente ci sarebbe la posizione di un giovane di 20-25 anni, ma serve il riscontro video. Al vaglio ci sono le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza dello stadio. Si starebbe confrontando il materiale degli occhi elettronici puntati sugli spalti con quelli direzionati sui tornelli di uscita. Nelle prossime ore, l’informativa con l’esito di queste prime indagini verrà inviata in Procura per l’apertura di un fascicolo d’inchiesta. Sul fronte sportivo, invece, c’è da capire quale sarà la sanzione del giudice attesa per oggi.



L ’INCHIESTA SPORTIVA. Anche la Procura della Federcalcio ha aperto subito un’indagine dopo aver acquisito le testimonianze dei diretti interessati. «Purtroppo è da diverse domeniche che abbiamo episodi di questo tipo – ha spiegato ieri Gravina, con riferimento alla vicenda Maignan-Allianz Stadium -. La Figc ha preso una posizione di netta condanna verso questi atteggiamenti scellerati. Per gli imbecilli non c’è decreto che tenga: lo sono per cultura, non per vocazione». F. Bandinelli (CdS)