Solidarietà per Koulibaly, tutti uniti contro il razzismo

Solidarietà per Koulibaly: basta razzismo, il mondo del calcio al fianco di Koulibaly. E il Napoli nel caso dovessero ancora ripetersi episodi del genere di razzismo sarebbe pronto a bloccare la partita, i calciatori azzurri potrebbero fermarsi: il club azzurro già in passato su questo aspetto si era battuto in maniera forte in occasione del precedente che vide la curva interista prendere di mira ancora Koulibaly con cori razzisti in occasione della sfida del 26 dicembre 2018 dei nerazzurri contro il Napoli. «Non c’è spazio per la discriminazione di nessun genere: no al razzismo», il messaggio pubblicato sui canali social dal club azzurro dopo quanto accaduto al Franchi.

LA SOLIDARIETÀ

«Victor, André-Frank, Kalidou: a nome di Firenze vi chiedo scusa. Chi ieri ha offeso i calciatori del Napoli allo stadio non rappresenta la città e non rappresenta la Fiorentina, che ha subito preso le distanze. Negli stadi non c’è posto per l’ignoranza e la stupidità», il messaggio del sindaco di Firenze, Dario Nardella su Twitter. Solidarietà arrivata da tanti colleghi del mondo del calcio.

Donnarumma ha lanciato un messaggio dal ritiro della nazionale azzurra. «Siamo contro ogni discriminazione. È una vergogna sentire ancora queste cose. Siamo con Koulibaly e seguiamo ogni indicazione per combattere contro il razzismo».

I tweet di solidarietà dell’Inter e del Milan, la nota dell’associazione italiana calciatori. Le parole di Lapo Elkann. «A Koulibaly mando un grande abbraccio. Quanto successo nei suoi confronti è una vergogna. Koulibaly è un grande giocatore, che merita rispetto. Mi dispiace e gli porgo le scuse a nome degli italiani che lo hanno insultato, perché da italiano mi vergogno di quanto successo».

Tutti con Koulibaly, tutti uniti contro il razzismo.