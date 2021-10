SERIE B – In casa Parma possibile ritorno di Fabio Cannavaro

L’inizio di stagione del Parma, non è certamente quello che si augurava il presidente Kraus, visto che è lontano dalle prime posizioni della classifica. Il pari subito contro il Parma, rischia di costare caro al tecnico Enzo Maresca, soprattutto le scelte di mandare in campo contro la Spal dei giovani Correia e Bonny. Per la panchina si pensa al nome di Fabio Cannavaro, un ritorno, stavolta per la panchina, dove ritroverebbe Gigi Buffon come ai tempi d’oro del club allora del presidente Tanzi.

Fonte: Gazzetta dello Sport