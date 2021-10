Problemi per Gasperini – Dopo Gosens anche Pessina out per due mesi

Dopo Gosens, Gasperini rischia di perdere per lo stesso periodo (circa due mesi) anche Matteo Pessina. ​Il centrocampista ex Monza ha abbandonato in barella il campo durante il match contro il Milan per un problema muscolare alla gamba destra, solo gli esami chiariranno i tempi di recupero, ma secondo quanto filtra da Bergamo lo stop dovrebbe essere di almeno 8 settimane. A Pessina bisogna aggiungere il ko di Toloi, che ha saltato l’impegno con i rossoneri e quelli dell’Italia in Nations League per un risentimento muscolare al bicipite femorale.

calciomercato.com