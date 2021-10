Out Smalling, lesione al flessore, a rischio la partita con il Napoli

Ripresa questa mattina, sotto la pioggia, per la Roma di Mourinho. Prima seduta di una due settimane che porterà alla gara contro la Juventus. Il gruppo sceso in campo è stato infoltito da un mix di giocatori della Primavera e della U-18: Falasca, Leonardo D’Alessio, Satriano, Cherubini, Francesco D’Alessio, Louakima, Ngingi, Volpato e Afena-Gyan. I giocatori si sono allenati sul Campo B del Fulvio Bernardini, lavorando dapprima atleticamente, poi col pallone. Lavoro di scarico per chi ha giocato contro l’Empoli. Sessione individuale per Zaniolo, alle prese con un piccolo fastidio al flessore che lo ha convinto a rinunciare alla convocazione di Roberto Mancini. Out anche Smalling per una lesione al flessore della coscia destra accusata al termine di Roma-Empoli.

Prossima partita: Juventus-Roma (domenica 17/10/2021 ore 20:45)

Probabile formazione (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

Ballottaggi: Vina/Calafiori.

In dubbio: –

Diffidati: Cristante.

Squalificati:

Indisponibili: Spinazzola (rottura del tendine d’Achille sinistro), Smalling (lesione al flessore della coscia destra)

Fonte: vocegiallorossa.it