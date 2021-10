Le caratteristiche di Osimhen soluzione offensiva importante per gli azzurri

Il centravanti nigeriano è l’arma in più con i suoi attacchi continui della profondità alla linea difensiva avversaria: scatti su scatti, imprendibile per la sua velocità e la sua forza fisica: Victor si è guadagnato il calcio di rigore per il fallo di Martinez Quarta e ha messo in continua apprensione la difesa viola sfiorando un gol spettacolare con una rovesciata uscita fuori di un soffio. Una soluzione offensiva importantissima per gli azzurri quando decidono di evitare il pressing avversario a centrocampo puntando direttamente sugli scatti del nigeriano. Fonte: Il Mattino.