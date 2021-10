Il Napoli ha un gran motore di squadra: può cambiare marcia in ogni fase di gioco

La capacità di strappare in profondità non è solo di Osimhen, gli azzurri hanno un grande motore di squadra perché in tanti riescono a cambiare marcia lanciandosi in avanti palla al piede, Lozano e Politano sono due esterni con queste caratteristiche, Zielinski riesce a farlo centralmente, stessa cosa fa Ounas che è stato costretto a saltare per infortunio la sfida di Firenze e dovrebbe stare fermo una decina di giorni e a centrocampo è Anguissa ad assicurare questo tipo di qualità. Fonte: Il Mattino.