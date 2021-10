GIUDICE SPORTIVO – Incredibile, “solo” ammenda alla Fiorentina e multa al Napoli

Era attesa nella giornata di oggi la sentenza del Giudice Sportivo per i cori razzisti verso Napoli e i giocatori azzurri: Koulibaly, Anguissa e Osimhen, per i “buu” a fine gara. Ebbene Mastandrea ha dato “solo” un’ammenda di 15 mila euro alla Fiorentina per i cori razzisti e aver ritardato l’inizio della gara. Multa di 5 mila euro anche per i partenopei per lo stesso motivo della società viola. Insomma tanto rumore per nulla. Il tutto però verrà rimandato nei prossimi giorni per le indagini della Figc e la Questura.

Fonte: legaseriea.it