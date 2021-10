Figc e Fifa sul fuorigioco: si potrebbe tornare “alla luce”

Su La Stampa si legge che l’ Italia è pronta a “far luce” su uno dei temi (sempre attuali) del gioco del calcio: il fuorigioco. Si può cancellare un gol o una magia per colpa di mezza scarpa o di una mano oltre la linea? Un tempo esisteva il concetto di “luce” tra i corpi e solo in presenza della quale si fermava il gioco, altrimenti l’azione correva: oggi, c’è la tecnologia e, così, anche un solo centimetro fa cadere in fallo chi cerca un po’ gloria di attacco. La Fifa ha chiesto al presidente della Figc Gravina di cominciare una nuova parentesi tra test e sperimentazione: il terreno individuato sarà il campionato nazionale Under 18 dove scenderanno assistenti di gara dalla Lega Pro per i primi test: il passo successivo vedrebbe il dossier finire sul tavolo dell’Ifab, unico organo al mondo preposto al cambiamento delle regole del calcio.