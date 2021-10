Ferlaino: «Strappai l’assegno in bianco di Tapie per Diego»

«Maradona non mi chiese mai di andare al Marsiglia. Non ne ebbe il coraggio perché sapeva che non lo avrei mai ceduto». Corrado Ferlaino, l’ex presidente del Napoli, ricorda la primavera dell’89, quando un emissario di Tapie – Hidalgo, direttore generale del Marsiglia ed ex ct della Francia – si presentò in città per aprire una trattativa offrendo un assegno in bianco. «Tapie mi fece sapere che avrei potuto mettere io la cifra: presi quel pezzo di carta e lo strappai, per me Maradona non aveva prezzo», spiega a distanza di 32 anni l’ingegnere che nell’84 aveva acquistato Diego dal Barcellona. Nella sua autobiografia “Yo soy el Diego”Maradona raccontò che Tapie, scomparso due giorni fa, avrebbe dato fino a 25 milioni di dollari al Napoli per portarlo a Marsiglia. «Non so cosa disse Tapie a Maradona, so invece che non lo avrei mai ceduto perché era il capitano della squadra che l’anno dopo vinse lo scudetto e la Supercoppa italiana». Diego andò via nel ‘91 perché venne squalificato dopo essere risultato positivo al controllo antidoping. Fonte: Il Mattino